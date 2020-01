Análisis GBP/USD: continúa la debilidad de la libra ante una nueva ronda de datos pesimistas

COTIZACIÓN GBP/USD HOY:

Otro miembro del comité monetario se une al Gobernador Carney e insinúa que votaría a favor de un recorte en las tasas si la economía no mejora

Los datos de industria y crecimiento económico confirman la continuada debilidad en la economía británica

La probabilidad de un recorte de tasas en la reunión de enero se ha incrementado al 50% ante los nuevos datos y el cambio de postura en algunos miembros del MPC

La libra esterlina sufría la mañana del lunes una nueva ronda de presión bajista, encabezada por la continuada debilidad de los datos económicos y un augmento en la posibilidad de que el Banco de Inglaterra (BoE) proceda a recortar las tasas en su reunión de enero, tras varios comentarios pesimistas por parte de algunos miembros del comité monetario banco central.

GBP/USD cerró el viernes mayormente sin cambios, tras una semana cotizando a la baja sin conseguir superar los avances del dólar. El jueves por la tarde se aprobó en el Parlamento Británico el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Dicho evento no tuvo impacto sobre los pares que contienen la libra, dado que el acuerdo aun tiene que ser aprobado por el ‘House of Lords’, pero si ayudó a mantener a la libra bajo presión ante las preocupaciones de un Brexit desordenado. Los comentarios del Gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney ayudaron a la debilidad de la libra cuando insinuó que los tipos de interés podrían rebajarse si los datos económicos no mejoran.

Y parece ser que el cambio de postura en algunos de los miembros del BoE ha sido el catalizador que ha evitado a la libra avanzar terreno contra el dólar, que recordemos tampoco pasa su mejor momento. Datos de empleo débiles que se publicaron el viernes se suman a una reducción en la demanda del dólar como activo seguro, ante varios frentes abiertos, que incluyen la situación comercial entre EE. UU. y China y la tensión con Irán, que reducen su percepción como divisa que ofrece refugio contra el riesgo.

La industria manufacturera continua en retroceso

Los últimos datos publicados durante la mañana muestran que la industria manufacturera continuó contrayéndose en el mes de noviembre, con una reducción del 1.7%, acumulando una caída del 2% en la cifra anual. La producción industrial también se contrajo en el mismo mes, con una caída del 1.2% en el mes de noviembre, con una caída del 1.6% anual. A más a más, los datos del PIB mostraron una contracción del 0.3% en el mes de noviembre, con un crecimiento anual de tan solo 0.6%, una caída notable desde el 1% del mes anterior.

Si bien los datos pintan una imagen aún más sombría sobre la economía británica, cabe destacar que los datos presentados hoy pertenecen al periodo antes de las elecciones generales de diciembre, cuando aun reinaba la incertidumbre sobre el Brexit. Es por esto que es poco probable que el BoE decida ajustar su política monetaria en base a estos datos, pero sí que añaden más presión a un comité que en los últimos días ha mostrado su preocupación por la situación económica. Para ver el impacto de la reducción de la incertidumbre tras las elecciones habrá que esperar al dato correspondiente al mes de enero, que se publicará hacia finales del primer trimestre.

Análisis técnico GBP/USD

GBP/USD vuelve a perder 1.3000 situándose durante la mañana por debajo de los niveles marcados hace dos semanas en 1.2995. La publicación de los datos le trajo aún más debilidad a la divisa británica, que caía hasta el nivel de 1.2967 contra el dólar.

Las continuadas perdidas han causado que GBP/USD caiga por debajo de las líneas móviles de 20 y 50-DMA, consolidando una tendencia bajista que viene marcada por los máximos conseguidos el 12 de diciembre. Si miramos el grafico de una hora podemos ver como la línea de 50-MA venia marcando un nivel de resistencia clave a finales de la semana pasada, que pone enfoque en 1.3053 como un punto clave de resistencia, pero antes de ello tiene que superar el nivel psicológico de 1.3000, que puede resultar difícil sin el impulso de algún avance político-monetario o un dato relevante.

Si miramos a la baja, encontramos un punto de soporte en 1.2970, y luego en los mínimos del 23 de diciembre en 1.2922.

