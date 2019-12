GBP/USD se dispara pero rápidamente corrige tras la última reunión monetaria del BoE

Puntos clave:

Los miembros del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra dejan las tasas sin cambio y aluden a una recuperación económica a nivel mundial

El precio de GBP/USD saltó, pero corrigió rápidamente a los niveles previos al anuncio

Se encuentra en marcha el discurso de la Reina con enfoque especial en las políticas relacionadas con el Brexit

GBPUSD vio amplios movimientos durante la mañana a la epsera de un día repleto de datos para la libra, con enfoque en las cifras de ventas minoristas, la decisión de la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra y el discurso de la Reina.

El precio de GBP/USD subió un 0,4% en las primeras horas de la mañana antes de caer con precaución, posicionándose de nuevo en línea con el nivel de apertura. De nuevo subió y superó la línea de 1.3100 en reacción a la decisión del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, que dejó las tasas sin cambios en 0,75% y señaló una recuperación en el crecimiento a nivel global

Pero el par se corrigió rápidamente y retrocedió en línea con el promedio móvil de 20 días alrededor de 1.3093, a medida que el par continúa su rango bajista entrando en el período de fin de año con bajo volumen en los mercados.

Reunión monetaria del MPC

Las conclusiones clave de la última reunión son que la división entre los miembros se mantuvo en 7 a 2 a medida que se centran en la próxima ronda de negociaciones del Brexit. Mencionaron que aún no podía medir el impacto del resultado de las elecciones en la economía, dado que desde entonces no se han publicado datos concretos. El impacto material en los datos económicos no será medible hasta que las cifras de diciembre y enero se publiquen en el nuevo año, lo que significa que es probable que el MPC permanezca neutral hasta el final del primer trimestre si no se producen cambios inesperados significativos.

Con respecto al crecimiento económico, señalaron que el crecimiento global ha mostrado signos de estabilización y unas condiciones financieras a nivel mundial que siguen siendo favorables. Pero el mercado laboral está mostrando signos de aflojamiento, aunque sigue siendo estable. Dada la caída esperada de la inflación en el primer semestre de 2020, el comité concluyó que la política monetaria podría responder en cualquier dirección a los cambios en las perspectivas económicas para garantizar un retorno sostenible de la inflación a su objetivo del 2%.

Últimos datos publicados

Los datos de inflación publicadas el miércoles mostraron que los precios al consumidor se mantuvieron estables en noviembre, con la cifra del IPC sin cambios en 1.5%, por encima de las expectativas de 1.4%, pero la inflación subyacente cayó 0.1%, reduciendo la cifra anual a 1.1% desde 1.4% en el mes anterior.

Las cifras de ventas minoristas de noviembre publicadas al principio de la mañana proporcionaron otra caída en los datos económicos para el Reino Unido, con lecturas mucho peores de lo esperado a través de los varios datos. Las ventas cayeron un 0.6% en el mes de noviembre, bajando la cifra anual a 0.8% desde el 2.7% registrado el mes anterior. La lectura para el mes de diciembre será una cifra importante a tener en cuenta, ya que señalará el sentimiento de los consumidores después del resultado de las elecciones y el posible final de la incertidumbre del Brexit, especialmente dado el aumento esperado en el consumo durante el período de navideño.

Discurso de la Reina

Después del resultado de las elecciones generales de la semana pasada, la Reina ha asistido al parlamento para dar su tradicional discurso al investir un nuevo gobierno. El evento, que establecerá la agenda política del nuevo gobierno de Boris Johnson, comenzó a las 1130 GMT, pero se espera que continúe durante la tarde ya que se anunciarán más de 20 proyectos de ley. El enfoque clave estará en las noticias sobre el plan actualizado del gobierno sobre Brexit, sobre todo dada la postura de Boris Johnson de no extender el período de transición, independientemente del estado de las negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados