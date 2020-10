EUR/USD Kurs Prognose: Erholung könnte enden

EUR/USD Kurs: Der Euro Dollarkurs gibt im Anschluss der US Arbeitsmarktdaten nach. Doch diese sind nicht der einzige Faktor, warum der Euro weiter fallen könnte und seine Erholung beenden.

US Arbeitsmarktdaten bringen wenig positive Impulse für US Dollar Euro gibt aus Sorgen vor weiteren Lockdowns und EZB Interventionen nach

US Daten fallen markt-neutral aus

Der US Arbeitsmarkt hat die Erwartungen nicht überzeugen können, aber er enttäuschte auch nicht. Per September wurden 661 Tsd. neue Stellen geschaffen, bei einer Erwartung von 850 Tsd. Ein Teil der zuvor hinzugezählten Jobs im öffentlichen Bereich wurden wahrscheinlich wieder abgezogen, sodass die Stellenschaffungen im privaten Bereich die Erwartungen getroffen haben. Die Arbeitslosenquote fiel zwar mehr als erwartet auf 7,9 %, doch auch die Beteiligungsquote fiel weiter, was den Rückgang in der AQ teilweise kompensiert.

Alles eine einem sind die Daten mehr oder weniger markt-neutral, sodass der S&P 500 Index wie zuvor schwächelt, der US Dollar allerdings nicht zu stark fällt. (Letzte Einschätzung der NFPs)

Schauen wir auf den EUR/USD, so richtet sich der Fokus hier wieder auf die Euro-Seite. Steigende COVID-Fallzahlen und Lockdown-Wahrscheinlichkeiten für einige Länder, wie Spanien, belasten den Euro am Freitag. Zusätzlich zu den bereits steigenden Erwartungen an weitere Zinssenkungen der EZB sowie verbale Interventionen gegen den weiteren Anstieg der Gemeinschaftswährung. Zudem kommt, die EU Inflation ist per September deutlich in den negativen Bereich gerutscht. Da die US Arbeitsmarktdaten im Großen und Ganzen neutral ausfielen, könnte der US Dollar vorerst stabil bleiben und den Verfall im EUR/USD Kurs kaum bremsen. (Weekly EUR/USD Prognose: Erholung wahrscheinlich)

EUR/USD Kurs auf Tagesbasis

Quelle: DailyFX, IG

