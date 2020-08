Weekly DAX Prognose: September könnte Volatilität bringen

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs des CFDs. Der Kontrakt schloss am Freitag mit einem Minus von 0,16 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,48 % bei 13.033 Punkten. An der Wall Street wurden leicht positive Vorzeichen erzielt, auch die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen positiv.

DAX Prognose fundamental

Auf die weiter steigenden Corona-Infektionen, sowohl hierzulande als auch in den USA, reagieren Aktienmärkte nur mit einer verhaltenen Dynamik, doch Stabilität wollen sie ebenso nicht verlieren. Aktien in Asien performten zu Beginn der aktuellen Woche positiv, nachdem Daten aus China und Japan über den Erwartungen ausgefallen waren. Die neue Woche stellt den Beginn des Monats September dar. Die saisonal betrachtet schwächere Phase endet, was Aktienmarktliquidität anbetrifft.

Auch die Ferienzeit an der politischen Front neigt sich dem Ende. News an den jeweiligen Baustellen, wie etwa Brexit, sollten nicht ausgeschlossen werden. Mit etwas mehr Volatilität ist zu rechnen.Marktteilnehmer werden versuchen eine Richtung zu etablieren. Konjunkturdaten könnten nun wichtiger werden, denn sie werden zeigen, wie sich die Wirtschaft nach dem starken Rebound schlägt. Hier werden die Verbraucherpreisindizes aus Deutschland und der EU wichtig werden, die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und natürlich mit den Non Farm Payrolls die wichtigen Arbeitsmarktdaten aus den USA.

Anders als der ISM Einkaufsmanagerindex aus den USA, der ebenfalls stabil erwartet wird, dürfte die Revision der Markit-Einkaufsmanagerindizes eine untergeordnete Rolle spielen (Euro Dollar Kurs (EUR/USD) schwächer nach EU-Daten). Interessanter hingegen könnten die Reden der FED Mitglieder werden, denn sie werden eventuell die Rede des FED Präsidenten aus der vergangenen Woche mit weiteren Hinweisen komplementieren. Dies könnte Implikationen sowohl für den Aktienmarkt als auch den US Dollar und damit auch den Goldpreis haben.

Mo:

GB Feiertag

JAP Industrieproduktion / Einzelhandelsumsätze Jul

China EMI Aug

DE VPI Aug

FOMC Clarida Rede

Di:

China HSBC EMI Produktion Aug

AUD RBA Zinsentscheid

DE Arbeitsmarktdaten Aug

DE/EU/GB EMI Produktion Revision Aug

EU VPI Aug

USA EMI Revision Aug

ISM EMI Produktion Aug

FOMC Brainard Rede

API Bestände

Mi:

DE Einzelhandelsumsätze Jul

USA Auftragseingang Jul

USA ADP Beschäftigungsänderung Aug

FOMC Williams Rede

EIA Bestände + Produktion

Do:

China Caixin EMI DL Aug

CHF VPI Aug

DE/EU/GB EMI DL Revision Aug

EU Einzelhandelsumsätze Jul

USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA Handelsbilanz

USA EMI DL Revision Aug

USA ISM EMI DL Aug

Fr:

GB EMI Baugewerbe Aug

DE Aufträge in der Industrie Jul

USA NFPs/Stundenlöhne/AQ

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet notiert der DAX im vorbörslichen Handel über dem Kassa-Schlusskurs vom Freitag. Kurzfristig wäre es positiv, wenn im Kassa-Handel die 13.000er Marke gehalten werden kann. Allerdings scheint der Index ebenso einen Deckel nach oben hin zu haben bei zirka 13.230 Punkten. Solange er darunter bleibt, ist die Konsolidierung im Erholungstrend intakt.

Der August brachte zwar ein insgesamt leichtes Plus für den deutschen Leitindex, doch auf er konsolidierte trotzdem die meiste Zeit über. Es wird nun interessant sein, zu sein, ob sich das im September ändert. Kann der genannte Deckel nach oben verlassen werden, könnte die Kurszone bei 13.580-13.600 Punkten das nächste Ziel werden, mit 13.300 als leichten Widerstandsbereich dazwischen.

DAX Kassa Chart auf Tagesbasis

