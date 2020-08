Berichtssaison im Fokus: Bayer bleibt Sorgenkind

Die Bayer-Aktie gibt nur leicht im Anschluss der Bilanz nach. Zahlen enttäuschen nicht übermäßig, überzeugen aber auch nicht. Ebenso schauen wir auf weitere anstehende Zahlen von DAX-Unternehmen, wie Adidas, Merck KGaA, Allianz, Siemens.

Gewinne Top, Umsätze naja

63 % der im SP500 notierten Unternehmen haben per letzten Freitag berichtet. 84 % davon haben die Gewinnerwartungen übertroffen. Interessant ist auch, dass die übertroffenen Erwartungen über so gut wie alle Sektoren hinweg vorlagen. Anders sieht die Lage allerdings für die Umsätze aus. Obwohl auch hier ein Großteil der bereits präsentierten Berichte die Erwartungen übertreffen konnte, waren bei den Umsätzen auch Sektoren dabei, die beim Umsatz mehr enttäuschten als überzeugten.

Die untere Grafik (FactSet) zeigt wie hoch der prozentuale Anteil der Unternehmen in einem Sektor war, der bei den Umsätzen entweder die Erwartungen übertroffen, getroffen oder verfehlt hat. Anders als bei den Gewinnen, wo der Anteil der übertroffenen Erwartungen in jedem Sektor am höher lag, wiesen bei den Umsätzen der Sektoren höhere Verfehlungen auf. Dies deutet darauf hin, dass es bei den Gewinnen eventuell auch einige, positive Einmal-Effekte berücksichtigt gab.

Bayer kann kaum überzeugen

Im Interview besprechen wir unter anderem die Zahlen von Bayer. Hier sind mehrere Dinge wichtig gewesen. Die Bayer-Aktie verlor nach dem Bericht um zirka 2,6 % an Wert. Der hauptsächliche Grund dafür waren die höher als erwartet verzeichneten Sonderaufwendungen, als auch die nach unten revidierte Prognose für das Gesamtjahr, für den Umsatz und das operative Ergebnis.

Bereinigt fielen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal allerdings nicht so schlecht aus. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,59 Euro über der Erwartung von 1,53, der Umsatz hingegen mit 10,1 Mrd. Euro leicht schwächer, als die Prognose nahe legte. Die Bayer-Aktie hält sich dennoch stabil über dem letzten Korrekturtief. (DAX Ergebnisse: Siemens, Allianz, Bayer, Merck, Adidas)

Bayer Aktie Chart auf Tagesbasis

