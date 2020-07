S&P 500, DAX, Q2 Berichte der Banken: DailyFX im Interview

DAX und S&P 500 stehen beide an markanten technischen Widerständen. Die Ergebnisse der US Banken können teilweise überzeugen.

S&P 500 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% 2% 2% Wöchentlich -15% 2% -3%

Starker Widerstand beim S&P 500

Der deutsche Leitindex scheint nur eine Richtung zu kennen. Nachdem er die starke Widerstandszone bei 12.900 getestet hat, konnte er diese am Mittwoch endlich überwinden (Daily DAX Prognose: Optimismus um jeden Preis). Die Wall Street hat am Dienstag die positive Performance vorgegeben. Auch der S&P 500 Index schafft vorbörslich die Marke von 3.230 Punkten. Sollte diese Zone auch im Kassa-Handel von den Bullen gehalten werden können, wäre es ein positives Signal für die weitere Entwicklung an der Wall Street.

Unterstützend dabei waren zum Teil auch die Q2 Ergebnisse der Banken JP Morgan und Citigroup. Beide haben sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Ich habe im Interview allerdings bereits angedeutet, dass der Finanzsektor, nach dem Technologiesektor, derjenige ist, der die niedrigsten Rückgange per Q2 erwarten lässt. Somit sind die Ergebnisse nicht sehr überraschend gewesen.

S&P 500 Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

Weitere Artikel zum DAX aktuell, die Sie interessieren könnten: