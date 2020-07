DAX & Co.Video-Wochenausblick 13. Juli 2020

DAX Bullen haben sich zwar im vorbörslichen Handel durchgesetzt, doch im Kassa-Handel bleiben sie schwächer. Die Zone zwischen 12.800-900 Punkten bietet einen starken Widerstand.

DAX erreicht im vorbörlichen Handel den starken Widerstand

Zu Beginn der Woche testet der deutsche Leitindex im vorbörslichen Handel die 12.800 Punkte Zone, kann sie jedoch im Kassa-Handel vorerst nicht halten und bricht zunächst in Richtung 12.700 Punkte ein. Dort findet er die erste Unterstützung. Eine Erholung kann sich dennoch nicht so recht durchsetzen. Sollte es weiter abwärts gehen, dann käme die nächste Unterstützungszone bei zirka 12.630-12.650 Punkten auf die Agenda. Dort liegt auch der Kassa-Schlusskurs von Freitag sowie verläuft eine relevante Trendlinie. Ausserdem besprechen wir die anstehenden Events und Konjunkturdaten (DAX Prognose: Berichtssaison, Events und Daten) sowie schauen uns die Märkte EURUSD, Gold, Ölpreis, Bitcoin und SP500 an.

Quelle: TradingView

