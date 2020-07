Non Farm Payrolls Coverage - Was war das denn Teil 2

Ein weiteres Mal überraschen die US Arbeitsmarktdaten die Marktteilnehmer und stützen damit die Aktienmarkterholung.

Krasse Überraschung die zweite

Nach den überraschendem Zuwachs von Stellen per Mai (Non Farm Payrolls: Was war das denn?), konnten auch die Non Farm Payrolls für den Monat Juni überzeugen. US Präsident Trump wird am 4. Juli damit genug Inhalte haben, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Es wurden laut dem BLS 4,6 Mio. Stellen geschaffen und damit das erste Szenario aus dem von mir am Mittwoch veröffentlichten Arbeitsmarktbericht-Ausblick getroffen (EUR/USD: US Arbeitsmarktbericht im Fokus).

Die Reaktion der Aktienmärkte fiel damit sehr positiv aus. Marktteilnehmer haben bereits vorher damit begonnen positive News einzupreisen. Da die Range bei den einzelnen Prognosen für die Non Farm Payrolls sehr breit war, ging man eventuell davon aus, dass es nicht viel Enttäuschungspotential gab, auch wenn die durchschnittliche Prognose untertroffen wäre. Die Arbeitslosenquote überraschte ebenfalls mit einem Rückgang auf 11,1 %, erwartet wurden 12,2 %.

Der S&P 500 Index preschte vorbörslich aufwärts und setzte seinen seit Montag bestehenden Aufwärtstrend fort. Bei 3.160 Punkten ist eine technische Widerstandszone, die bereits getestet wird und die es zu überwinden gilt, um die runde Marke von 3.200 Punkten oder die letzten Erholungshochs wieder anzusteuern.

Anders als der Aktienmarkt, reagierte der US Dollar zunächst mit Schwäche auf die Daten. Womöglich mit der initialen Erwartung, dass das Konjunkturrisiko möglicherweise geringer ausfallen würde. Wie gewohnt zieht er jedoch einige Zeit später nach Veröffentlichung der Daten doch in die gewünschte Richtung und gewinnt an Wert, der EUR/USD verliert.

