DAX & Co.Video-Wochenausblick 29. Juni 2020

DAX Bullen wagen zwar einen ersten Versuch nach Kassa-Handelsstart, doch werden an der ersten wichtigen Widerstandszone abgewiesen. Es könnte die Woche der Entscheidung werden.

Die Bullen wagen einen Angriff

Ein erhöhtes COVID-19 Risiko und damit Erwartungen an eine weniger starke Konjunkturerholung belasten seit einigen Wochen die Aktienmärkte (DAX Prognose: Wichtige Events in der nächsten Woche). Der DAX testete in der vergangenen Woche und heute im vorbörslichen Handel erneut die runde Marke von 12.000 Punkten. Bullen wagten kurz nach Kassa-Handelsstart womöglich den letzten Stabilisierungsversuch und wurden vorerst am ersten wichtigen Widerstand abgewiesen. Gelingt es ihnen nicht die 12.000 Marke heute zu verteidigen, könnte der nächste Abwärtsschub bevorstehen.

DAX Chartanalyse auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

