Gold, Öl, DAX und NASDAQ: DailyFX im Interview

Gold nimmt in dieser Woche wieder Fahrt auf. Der Preis für das gelbe Edelmetall hat die Range nach oben verlassen und die 1.800 USD Marke wird nun angesteuert.

Gold mit neuem Trend-Hoch

Der Preis für Gold hat in dieser Woche die technische Range nach oben verlassen und damit den Weg zur runden Marke von 1,800 USD frei gemacht. Welche Gründe dafür und dagegen sprechen, habe ich in den folgenden Artikeln bereits besprochen. (Goldpreis: Gold steht vor Ausbruch, Goldpreis: Risiko bleibt hauptsächliche Stütze).

Neben diesen Themen sprechen wir mit dem Börsenradio ebenso über die aktuellen Kursstände beim Öl (Ölpreis: Erwartungen übertroffen?), dem deutschen Leitindex DAX sowie dem US Technologieindex NASDAQ 100. Während der Ölpreis weiterhin von Erwartungen an einen Nachfrageüberhang im dritten Quartal profitiert, scheint sich die Marktbreite an den Aktienmärkten sichtlich zu verringern. Die Sommersaison, Umschichtungen zum Ende des Quartals sowie steigende Infektionsraten belasten teilweise die Stimmung (DAX Prognose: Das steht in der nächsten Woche an).

Gold Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

