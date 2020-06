Trading: Vorteile der technischen Analyse

Trading mit der technischen Analyse: Belächelt von vielen Langfristinvestoren, erfolgreich genutzt von Tradern. Was ist wirklich dran an der technischen Analyse? Funktioniert sie denn nun oder nicht?

Warum die technische Analyse ihre Vorteile hat

In diesem Interview mit Manuel Koch von Inside Wirtschaft, sprechen wir über die Vorteile der technischen Analyse gegenüber anderen Daten. Zunächst einmal sollte man wissen, was die technische Analyse kann und was nicht. Sie kann uns zumindest keine 100 % Sicherheit für die zukünftige Kursentwicklung geben, so viel ist sicher. Doch damit steht sie eigentlich anderen Analysemethoden in nichts nach, denn die Prognosezuverlässigkeit von fundamentalen Daten fiel insbesondere in diesem Jahr alles andere als stabil aus.

Die technische Analyse kann allerdings zumindest dafür sorgen, dass die Reaktionsfähigkeit steigt. Dies folgt aus einem geringeren Informationsrauschen. Der Preis selbst ist die dem Kurs nächste Information. Die Kausalität der übrigen Informationen bei ihrer Wirkung auf den Kurs ist in der Regel nicht genau nachvollziehbar. Damit sorgen andere Daten nicht selten für eher ein erhöhtes Unsicherheitsempfinden als andersherum. Also steigt das Risiko einer, unter Einfluss dieser Information, eventuell falschen Entscheidung.

