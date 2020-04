DAX & Co.Video-Wochenausblick 27. April 2020

DAX und Co. können sich zu Beginn der aktuellen Woche weiter stabilisieren. Ob es nachhaltig ist, müssen wir abwarten.

Stabilität zu Beginn der Woche

Die DAX eröffnet erneut mit einem Up-Gap und beweist, dass all die negativen Daten und Ergebnisse, die in dieser Woche anstehen, Anleger kaum zu kümmern scheinen. Der Fokus liegt stark auf den Stützungsmaßnahmen der FED, der EZB und der Bank of Japan. Letztere hat bereits zu Beginn der aktuellen Woche klar gemacht, dass das Ende der Fahnenstange bei den Lockerungen noch nicht erreicht ist.

Die Aufhebung eines Limits beim jährlichen Kauf-Volumen, impliziert, dass die Notenbank womöglich nun ebenfalls Ramschanleihen in Erwägung zieht. Der DAX könnte von Erwartungen an die EZB profitieren. In der vergangenen Woche gab es leichte positive Impulse seitens der EU Konferenz.

Auch wenn keine eindeutige Einigung gefunden wurde, so sind sich die einzelnen Länder zumindest nicht uneinig, was weitere Stützungskredite angeht. Für diese Woche kommt es uns darauf an, ob die Range, die seit zwei Wochen besteht nach oben verlassen werden kann, also ein neues Erholungshoch erzielt wird. Unter den aktuellen Umständen ist das schwer vorstellbar, aber man weiss ja nie, was die Notenbanken noch alles in Petto haben werden.

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

DAX Chartanalyse auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

Weitere Artikel zum DAX aktuell, die Sie interessieren könnten: