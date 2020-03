DAX & Co.Video-Wochenausblick 09. März 2020

DAX verliert die wichtige Kurszone bei 11.500 Punkten und eröffnet 850 Punkte tiefer im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag.

DAX eröffnet 850 Punkte tiefer

Bis auf den EZB Zinsentscheid stehen in dieser Woche kaum relevante Konjunkturdaten an. Der Aktienmarkt verliert weiterhin, nicht zuletzt auch aufgrund des Ölpreis-Crashs. Da an den US Futures-Märkten bereits die Circuit Breakers gegriffen haben, kann sich auch der DAX heute nach Eröffnung zunächst in Richtung 11.000 Punkte erholen. Ob er sie wieder übersteigen kann, ist jedoch fraglich. Die Volatilität dürfte weiterhin erhöht bleiben, was bedeutet, dass die Intraday-Schwankungen breiter ausfallen dürften.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 5% 17% 9% Wöchentlich -2% -17% -7%

DAX Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG

