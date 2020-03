DAX & Co.Video-Wochenausblick 03. März 2020

DAX verliert am wichtigen Widerstand bei 12.200 Punkten seine Erholungstendenz. Marktteilnehmer geben nicht viel auf anstehende Maßnahmen der Notenbanken.

DAX prallt gnadenlos ab

Es stehen einige Dinge in dieser Woche auf der Agenda, die wir zum einen in den beiden Artikeln besprochen haben und auf die wir ebenso in dem Webinar eingehen. DAX Ausblick: Nächste Woche bietet vollen KalenderDAX Ausblick: Short-Squeeze Rally?

Rein charttechnisch betrachtet, ist der DAX heute Morgen mustergültig an dem Widerstand bei 12.200 Punkten abgeprallt. Er machte auch kaum Halt am Kassa-Schlusskurs vom Freitag, der bei 11.890 Punkten lag. Möglicherweise werden nun die letzten Tiefs getestet, die sich zwischen 11.720-11.750 Punkten befinden. Können auch diese nicht halten, könnte die runde Marke von 11.500 Punkten als Ziel in den Vordergrund rücken.

DAX Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG

