DAX & Co.:Video-Wochenausblick 17. Feb.2020

DAX testete nach Kassa-Eröffnung kurzfristig die 13.800 Punkte. Schaffte sie aber nicht. Geringer Liquidität und Daten stehen im Fokus.

DAX testet die 13.800 Punkte-Zone

In dieser Woche stehen einige wichtige Daten an, die die Stimmung der Anleger etwas verschlechtern könnten. Denn erstmals seit dem Eintreffen des Coronavirus werden Sentimentdaten wie die ZEW Indizes und die Einkaufsmanagerindizes per Monat Februar präsentiert. Marktteilnehmer erwarten nicht viel positives, doch selbst dann noch könnte die Erwartung verfehlt werden und die Stimmung vermiesen.

Rein charttechnisch betrachtet, hat der DAX eine Chance sich im Bereich zwischen 13.700-720 zu erholen, sofern er das nicht bereits vorher schon tut. Bei 13.744 befindet sich der Kassa-Schlusskurs von Freitag. Unterhalb der Kurszone 13.700, könnte der Abverkauf sich um weitere 100 Punkte in Richtung 13.600 Punkte fortsetzen. In den USA sind die Kassa-Märkte heute geschlossen, sodass auch im DAX nicht mit viel Liquidität gerechnet werden sollte.

DAX Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: TradingView

