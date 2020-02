DAX & Co.:Video-Wochenausblick

DAX konsolidiert im Anschluss an den herben Verfall vom Freitag. Doch mehr als eine technische Erholung ist es zum Zeitpunkt noch nicht.

DAX konsolidiert

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche deutlich eingebrochen ist, konsolidiert er, aber unterhalb wichtiger Widerstände am Montag. Es ist unwahrscheinlich, dass die Schwäche bereits heute beendet wird. Der US Markt wird sicherlich die Richtung am Nachmittag vorgeben. Doch auch hier deuten Konjunkturdaten eventuell kaum positive Impulse an, siehe z.B. ISM EMI für das Produktionsgewerbe. Weitere Infos auch in dieser Artikel: „DAX Ausblick: Short Bias ist noch intakt“

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle:TradingView

Weitere Artikel zum DAX aktuell, die Sie interessieren könnten: