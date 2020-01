DAX & Co.: Die Stimmung ist gekippt

DAX bleibt heute Morgen stark belastet und nagt an der – 2% Grenze. Die längerfristige Range könnte wieder bestand haben, wenn der Support bei .385 Punkten nicht halten kann.

DAX stürzt ab

DAX musste sich mit der negativen Stimmung, die am Freitag während der US Session begann, mitreißen lassen. Minus 100 Punkte oder fast 2 % stehen zur Zeit des Verfassens dieses Artikels als Verlust zu Buche. Der Unterstützungsbereich zwischen .285-.320 ist bereits im Test. Hier sollten sich die Bullen nun beweisen, denn das ist der Bereich, ab dem sie am 9. Januar massiv Long gegangen sind. Sollte der Bereich unterschritten werden, könnte es innerhalb der Range in Richtung 13.190-.200 gehen.

DAX Chart auf 4-Stundenbasis

Quelle: TradingView

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 252% -28% 17% Wöchentlich 102% -38% -6%

Weitere Artikel zum DAX aktuell, die Sie interessieren könnten: