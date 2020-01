DAX Allzeithoch noch nicht geknackt - Wochenausblick

DAX bleibt zu Beginn der aktuellen Woche im Range-Handel gefangen, behält jedoch auch seine Stabilität bei.

DAX Allzeithoch könnte wieder angegriffen werden

DAX fluktuiert am Montagvormittag zwischen dem Hoch und Tief vom vergangenen Freitag. Solange die Range bestand behält, ist ein Angriff auf das Allzeithoch nicht ausgeschlossen. Erst Kurse unterhalb der Range könnten weitere Abgaben in Richtung 13.400 bewerkstelligen und erst unterhalb 13.400 dürfte das kurzfristige, bullische Szenario infrage gestellt sein. Konjunkturdatentechnisch steht heute nur wenig an.

DAX Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG

