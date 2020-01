DAX Allzeithoch, NFPs und Ölpreis - DailyFX im Interview

In allen Märkten geht aktuell etwas. Das DAX Allzeithoch ist in greifbarer Nähe, der Ölpreis bricht wieder ein und heute stehen die US Arbeitsmarktdaten an. Wir sprechen im Interview mit dem Börsenradio über Erwartungen an diese Märkte.

DAX Allzeithoch in greifbarer Nähe

DAX kratzt am letzten Allzeithoch, kann es aber noch nicht überwinden. Das Sentiment scheint bullisch zu sein. Kurz vor den Non Farm Payrolls könnte es allerdings zur ersten Schwäche und Gewinnmitnahmen kommen. Ein wichtiger kurzfristiger Support liegt zwischen 13.460-13.495 Punkten. Darunter kann es zu schnellen Abgaben in Richtung des Kassa-Schlusskurses vom Mittwoch bei 13.320 kommen.

Fehlausbruch nicht ausschließen

Ein Ausbruch über 13.600 Punkte allerdings könnte weitere Zugewinne sichern. Die Frage ist, wie weit dürften dies gehen? Über dem Allzeithoch ist charttechnisch unbekanntes Terrain und ein mittelfristiger Fehlausbruch auf ein neues DAX Allzeithoch sollte nicht ausgeschlossen werden. Im Großen und Ganzen dürfte sich der deutsche Leitindex im Rückenwind der Wall Street bewegen. Nehmen dort Marktteilnehmer im Vorhinein der Earnings Season Gewinne mit, dürfte auch der DAX früher oder später folgen.

DAX Chart auf 30-Minutenbasis

