Non Farm Payrolls Live Coverage - EUR/USD und S&P500

Aktienmärkte (DAX, Dow Jones) können deutlich von den positiven Daten zum US Arbeitsmarkt profitieren. Der EUR/USD hingegen verliert. Auch der Goldpreis muss Einbussen erleiden.

S&P 500 bricht nach Daten aus

Die Non Farm Payrolls und die übrigen Daten zum US Arbeitsmarkt fielen deutlich den Erwartungen aus. Dies drückte den Euro gegen den Greenback sowie den Goldpreis. US Aktienmärkte hingegen konnten profitieren. Der S&P 500 Index bildetete zuvor eine zulaufende Konsolidierung aus und brach im Rahmen der Daten darüber aus. Wir haben die Ereignisse live im Webinar mitverfolgt und die Daten in einen Kontext gebracht. Im Video oben finden Sie die Aufzeichnung des Webinars.

S&P 500 Chart auf Stundenbasis

