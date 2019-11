DAX, Dow Jones und Gold: DailyFX im Interview

Aktienmärkte befinden sich weiterhin im Aufwärtstrend, auch wenn in dieser Woche einige Unsicherheitsfaktoren dazu gekommen sind. Im Goldpreis setzt sich dementsprechend auch die Konsolidierung fort. Hier ist aktuell der US Dollar als Einflussfaktor wieder wichtiger geworden.

Goldpreis könnte vorerst geschwächt bleiben.

Der Goldpreis scheint weiterhin zu schwächeln. Wie bereits in dem Artikel „Goldpreis Prognose: Q3 Nachfrage und Notenbank-Liquidität“ beschrieben, gewinnt der US Dollar als Einflussfaktor womöglich nun, da einer Unsicherheitsfaktoren sich verringert haben, an Relevanz und dieser ist in seinem Trend geblieben. Auch die Nachfrage nach Gold ist im dritten Quartal wieder schwächer ausgefallen als im Vorquartal, insbesondere bei den Zentralbankkäufen. ETF-Investments zogen zwar weiter an, doch en Grund dafür war eventuell der steigende Goldpreis selbst und ein erhöhtes Rezessionsrisiko.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendemLink.

Goldpreis auf charttechnischer Basis

Quelle: IG Handelsplattform

DAX und Dow mit gesundem Pull-Back

Im DAX und Dow Jones ist kurzfristig in dieser Woche die positive Korrelation gestiegen. Damit wird deutlich, dass beide Märkte auf dieselben Faktoren reagieren. Die Aufwärtstrends sind noch intakt und der aktuelle Pull-Back könnte zwar an den Unsicherheitsfaktoren Trump- und Powell-Rede liegen, doch auch rein charttechnisch und auf Tagesbasis ist der Pull-Back gesund und überfällig, insbesondere im Anschluss an die starken Wochen zuvor. Für den DAX ist die 13.000-13-100 Punkte-Zone im Blick zu behalten. Nach oben hin sollte die obere Trendlinie überwunden werden.

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

DAX charttechnische Analyse

Quelle: IG Handelsplattform

Weitere Artikel zum DAX aktuell, die Sie interessieren könnten: