Wochenausblick: DAX, Dow Jones, Euro, Goldpreis und Öl

Aktienmärkte (DAX, Dow Jones) bleiben seit Ende der vergangenen Woche stabil. Der S&P 500 Index kratzt am letzten Allzeithoch, der DAX will die 13.000 Punkte in Angriff nehmen. Der Euro erholt sich leicht von seiner Schwächephase in der vergangenen Woche, Goldpreis testet das Ausbruchsniveau und der Ölpreis beweist ebenso Stabilität.

DAX muss über den Trendkanal

Dax bleibt auch zum Wochenauftakt stabil und testet derzeit auf Intraday-Basis die 12.950 Punkte Zone. Leicht darüber verläuft die obere Trendlinie des aufwärts gerichteten Trendkanals. Diese stellt derzeit einen starken Widerstand dar, sodass ein abrupter Abverkauf nach Erreichen der Zone nicht lange auf sich warten ließ. Dennoch, der Erholungstrend ist weitestgehend intakt und ein erneuter Angriff auf die Widerstandszone sollte nicht ausgeschlossen werden. Der Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben könnte den nächsten Impuls in Richtung 13.000 Pkt. bringen.

DAX Chart auf Stundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

