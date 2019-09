Wochenausblick: DAX, Dow Jones, Euro, Gold, Öl

Aktienmärkte (DAX, Dow Jones) eröffneten die Woche zunächst leicht positiv, doch Rezessionsängste machen sich nach den Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der EU breit. Die wichtigen Indizes korrigieren deutlich. Euro fällt gegen den Greenback, Gold erholt sich trotz einem festen US Dollar. Der Ölpreis gibt ebenfalls nach.

DAX und Dow unter wichtigen Kursmarken

Die Woche beginnt wenig erfreulich. Kurz vor Veröffentlichung der EMIs für Deutschland, stabilisierte sich der DAX, musste dann aber abrupt und deutlich nachgeben. Der Gesamtindex fällt per September auf den tiefsten Stand seit 2012 und in den Kontraktionsbereich. Für die EU Zone kratzt der Index knapp an der 50 Pkt. Marke. Rezessionsängste machen sich breit, doch Marktteilnehmer sollten ebenfalls realisieren, dass die von der EZB angekündigten Maßnahmen in den harten Daten noch nicht inbegriffen sind.

Die Frage für heute ist: Wird der EMI für die USA ebenfalls negativ ausfallen? Der Dow Jones Index folgt vorbörslich dem DAX, doch die konjunkturelle Divergenz, sollte sie sich im EMI heute Nachmittag zeigen, könnte für eine Erholung sorgen. Andererseits könnte sich die Abwärtsbewegung jedoch beschleunigen.

In beiden Fällen, sowohl im DAX als auch Dow Jones, werden wahrscheinlich die Tagesschlusskurse heute überaus wichtig sein, um die Richtung der nächsten Tage vorzugeben. Beide notieren bereits jetzt unterhalb dem gleitenden 12-Tage-Durchschnitt und signalisieren ein mögliches Ende des Erholungstrends.

Dow Jones Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

