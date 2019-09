Dow Jones, Gold und Öl - DailyFX im Interview

Aktienmärkte (Dow Jones, DAX) konnten von den Notenbanken bisher kaum profitieren. Einiges war bereits vorher eingepreist. Doch Notenbanken haben nun ein eindeutiges Signal ausgesendet, dass Aktienindizes vorerst trotzdem stabil halten könnte.

Hat die FED wirklich zu wenig geliefert?

Die Aufgabe der Notenbanken ist, nicht per se den Aktienmarkt zu stützen. Doch die Lockerungsmaßnahmen können in dem aktuellen Umfeld, zumindest indem die Inflation nur schwach ist und nicht negativ, positive Signale aussenden. Gold erreichte zuletzt neue Verlaufshochs, weil sich unter anderem auch die Rezessionsangst in den USA breit machte. Eine indirekte Aufgabe der FED und der anderen Notenbanken ist es, diese Rezessionsängste mit Hilfe der angekündigten Maßnahmen abzumildern. Dass Notenbanken sich datenabhängig zeigen, deutet genau darauf hin. Zumindest für die USA gilt, man geht davon aus, dass die US Wirtschaft sich zu einer Delle hinbewegt, jedoch nicht in eine Rezession.

Der abgemilderte „FED Put“ ist ausreichend

Insofern scheint nach dem letzten FED Meeting und der Pressekonferenz Eins deutlich geworden. Wenn auch leicht unklar. Die FED wird weiter lockern, wenn es sein muss. Andererseits, wenn die Konjunkturdaten sich in Kürze wieder verbessern, werden diese gleichzeitig die vorhandenen Rezessionsängste abmildern. In beiden Fällen darf zumindest mit einer gewissen Stabilität in Aktienindizes, wie dem Dow Jones womöglich gerechnet werden. Der sogenannte „FED Put“ fällt dieses Mal zwar etwas schwächer aus, als noch zu Zeiten des QEs, allerdings haben wir es aktuell auch nicht mit einer Rezession zu tun, sondern lediglich mit einer Delle. Insofern ist ein Fed Put a la QE momentan nicht notwendig, um den Markt auf Trab zu halten. Das US BIP Wachstum ist weiterhin positiv. Abrupte Abverkäufe aufgrund eines erhöhten Risikos ausgehend vom Handelsstreit dürften das Upside-Potential jedoch gleichzeitig limitieren.

Dow Jones Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

