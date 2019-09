Wochenausblick: DAX, Ölpreis und FED

Aktienmärkte (Futures, DAX, Dow Jones) eröffneten die Woche mit Down-Gaps. Negative News hinsichtlich eines Angriffs auf eine Saudi-Arabische Ölraffinerie sowie schwache Daten aus China belasten zu Beginn der Woche. Erwartungen an die FED halten die Bullen jedoch ebenfalls auf Trab.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendemLink.

Ölpreis WTI springt um 16 % nach oben

Der Ölpreis WTI gewinnt nach Eröffnung der Märkte am Montag deutlich an Wert. In der Spitze um knapp 16 %. Aktuell korrigiert er diesen Sprung, doch die Stabilität könnte sich in Kürze wieder durchsetzen. Grund für den Kursverfall in der vergangenen Woche, sind Berichte denen nach man in den USA über Erleichterungen von den Iran-Sanktionen nachdenken würde. Dies hat sich allerdings wahrscheinlich erledigt, insbesondere dann, wenn die Beweise für einen Drohnenangriff seitens des Landes vorliegen. In diesem Fall hatten die USA mit harten Konsequenzen gedroht. Ebenso wird der weitere Verlauf davon abhängen, wie viel der gesetzlichen Reserven die USA freisetzen werden, um das fehlende Angebot zu kompensieren.

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Ölpreis WTI Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Wollen Sie täglich zu den Märkten informiert werden und zusätzlich neue Strategien kennenlernen. Dann könnten unsere kostenfreien Webinare durchaus etwas für Sie sein. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von den vielen frei zugänglichen Informationen bei DailyFX.

Weitere Artikel zum DAX aktuell, die Sie interessieren könnten: