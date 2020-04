#Corona crisis is coming through - #Lufthansa posts deep red figures - share price heading for a record low. Will the german state will take action? #equity #airline #stockstowatch @DavidIusow @CHenke_IG @CryptoMichNL @IGNederland https://t.co/FHZ17TysOF

#DAX30 - Price action stays in #bouhmidi range. #DAX lost this week ca. 2 % and is still weak with high #volatility - Check the updated #Bouhmidi-Bands here @pejeha123 @DavidIusow @CHenke_IG https://t.co/BtHZCutS5H

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,04 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 75,36 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/BwdG8QbKvE

Rohstoffe Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Silber: 0,00 % Gold: -0,04 % WTI Öl: -1,70 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/N1MqnjnMcH

Forex Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇯🇵JPY: -0,04 % 🇨🇭CHF: -0,07 % 🇨🇦CAD: -0,08 % 🇪🇺EUR: -0,12 % 🇬🇧GBP: -0,16 % 🇳🇿NZD: -0,17 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/PaJOFyQ7rh

Indizes Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: 0,16 % Dow Jones: 0,09 % FTSE 100: -0,76 % CAC 40: -0,92 % Dax 30: -1,07 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/VxAWW9dVPi

Dax 30 IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long Dax 30 zum ersten Mal seit Apr 02, 2020 als Dax 30 in der Nähe von 9.617,30 gehandelt wurde. Eine konträre Indikation des Sentiments weist zu Dax 30 Schwäche. https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/Rw6toTTE6n

RT @JKempEnergy: OIL TRADERS are starting to avoid the WTI contract for delivery in Jun amid concerns about the physical delivery and settl…

RT @BittelJulien: US earnings revision ratio is back to ‘08 lvls. Is the low for equities in? Don’t think so. Stocks have never bottomed w/…