GBP/JPY IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass GBP/JPY Trader am wenigsten nettolong sind seit Feb 21, als GBP/JPY in der Nähe von 144,53 gehandelt wurde.

Risk Haven Assets update: #Oil - US Crude 2599 +2.77% #Gold 1731 +0.89% #USDJPY 107.63 +0.18% #VIX (Undated) 36.12 -0.96% #Bitcoin 7036.65 +4.22% #DOW 23607 +0.44%

@DavidIusow @EIAgov Awesome buddy - we are curious. Yeah @EIAgov has a mass of nice interesting data all for free - only problem to study them is lack of time😊. If you need further assistance i will be with u buddy

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 95,91 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 74,90 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/eLCGcwyyvt

Rohstoffe Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 3,10 % Gold: 0,50 % Silber: 0,36 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/Dx8NOBQU6q

Forex Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇨🇦CAD: -0,02 % 🇯🇵JPY: -0,32 % 🇨🇭CHF: -0,32 % 🇬🇧GBP: -0,45 % 🇦🇺AUD: -0,50 % 🇳🇿NZD: -0,56 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/gs3ipNUwNa

Indizes Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 0,89 % CAC 40: 0,75 % S&P 500: 0,55 % Dow Jones: 0,50 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/ImfXnf5BNU

I am on holiday this week and am working on a guide to fundamental #oilprice indicators, where to find and how to interpret them and stuff. And it’s incredible how much data @EIAgov provides for free. Just Wow. Check it out if you still didn’t have it. Or you wait for my guide 😉

#DAX has so far been able to recover some of yesterday's losses, but #volatility is still high. Down only -3%. #Bouhmidi Bands indicate a Bandwith for today between 10670-10.170 based on 1 #standarddeviation. @ValentinAufrand @DavidIusow @CHenke_IG @CryptoMichNL #equities https://t.co/5ga84KEiid

🇪🇺 EUR Industrieproduktion in der Eurozone, arbeitstäglich bereinigt (im Vergleich zum Vorjahr) (FEB), Aktuell: -1.9% Erwartet: -1.9% Vorher: -1.7% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-04-16