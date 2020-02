Dax 30 IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Dax 30 Trader am wenigsten nettolong sind seit Jan 24, als Dax 30 in der Nähe von 13.505,70 gehandelt wurde.

Anzahl der Trader, die nettoshort sind hat erhöht um 15,79 % seit letzter Woche.

SYMBOL TRADING BIAS NETTOSHORT % NETTOSHORT % VERÄNDERUNG IN DEN LONGS VERÄNDERUNG IN DEN SHORTS VERÄNDERUNG IM OI Dax 30 BULLISCH 14,13 % 85,87 % -27,99 % Täglich -12,65 % Wöchentlich 4,05 % Täglich 15,79 % Wöchentlich -2,10 % Täglich 10,70 % Wöchentlich

Dax 30: Kundendaten zeigen, dass 14,13 % Trader nettolong sind mit einer Ratio short zu long von 6,08 zu 1. Unsere Daten zeigen, dass Dax 30 Trader am wenigsten nettolong sind seit Jan 24, als Dax 30 in der Nähe von 13.505,70 gehandelt wurde. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 27,99 % niedriger als gestern und 12,65 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 4,05 % höher ist als gestern und 15,79 % höher im Vergleich zur Vorwoche.

Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-short sind, deutet an, dass der Dax 30 Kurs steigen könnte.

Trader sind mehr netto-short als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Dax 30-Bias stärker bullisch werden.