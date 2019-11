EUR/GBP IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass EUR/GBP Trader am meisten nettolong sind seit Mai 05, als EUR/GBP in der Nähe von 0,85 gehandelt wurde.

In Kürze:🇺🇸 USD Powell Speaks in Rhode Island After Visiting Hartford, Conn. um 00:00 GMT (15min) https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-26

Forex Update: Gemäß 21:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇬🇧GBP: 0,53 % 🇳🇿NZD: 0,18 % 🇨🇭CHF: 0,07 % 🇪🇺EUR: -0,06 % 🇦🇺AUD: -0,11 % 🇯🇵JPY: -0,25 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/PL5btcnV2F

🇳🇿 NZD Einzelhandelsumsätze exkl. Inflation (im Vergleich zum Vorquartal) (3Q), Aktuell: 1.6% Erwartet: 0.5% Vorher: 0.2% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-25

Rohstoffe Update: Gemäß 21:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: -0,02 % Gold: -0,50 % Silber: -0,59 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/0fR3YhDFFw

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 97,68 %, während CAC 40 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 82,68 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/gXGDcUI09b

In Kürze:🇳🇿 NZD Einzelhandelsumsätze exkl. Inflation (im Vergleich zum Vorquartal) (3Q) um 21:45 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: 0.5% Vorher: 0.2% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-25

Indizes Update: Gemäß 21:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 0,16 % CAC 40: 0,05 % S&P 500: -0,02 % Dow Jones: -0,02 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/iTKJGSpeds

3/3 that’s why #DAX positive correlation to #Wallstreet seems to be higher at the moment, b/c although other factors like data are little bottoming out, but it’s not enough to confirm #ECB policy so far. I expect that we have the top almost in and the year end rally to end here.

3/3 that’s why #DAX positive correlation to #Wallstreet seems to be higher at the moment, b/c although other factors like data are somewhat bottoming out, but it’s not enough to confirm #ECB policy so far. #DAX I expect that we have the too almost in and the end year rally to end