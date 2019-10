Bitcoin IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Bitcoin Trader nettolong meist sind seit Nov 07, wenn Bitcoin, in der Nähe von 6.477,27 gehandelt wurde.

Der DAX konnte seine Stabilität am Montag halten. Am Nachmittag folgte die Wall Street. In China beginnt heute die Golden Week. In Japan wurde der Handel leicht positiv beendet. https://t.co/4khQPURXGB #DAX #DAX30 #Aktien #Trading @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/qpvrZhhdW8