NZD/USD IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long NZD/USD zum ersten Mal seit Sep 30, 2020 als NZD/USD in der Nähe von 0,66 gehandelt wurde.

Deshalb funktioniert Technische Analyse im #Trading. Man muss nur verstanden haben, was sie kann und was nicht. Was sie nicht kann ist eindeutige Prognosen treffen, was sie kann ist es, dich in die Lage zu versetzen objektiv zu bleiben und den Fokus auf den Preis selbst zu lenken https://t.co/d2DwW9hQlR

Bitcoin Kurs konsolidiert – neue Rally voraus? 👉https://t.co/Kv0zOvh5KD #BTCUSD #Bitcoin #Blockchain #Kryptowährungen @TimoEmden @CHenke_IG @SalahBouhmidi https://t.co/WUstb41nun

#DAX wäre schön, wenn wir im CFD auch den Ausbruch hinbekommen wie im Kassa. TG 1 erfolgt. Den perfekten Entry hatte ich heute bereits, habe mich aber dazu verleiten lassen, zu schnell auf BE zu gehen. Musste erneut rein, wie ersichtlich kein sehr schöner Entry, aber läuft. https://t.co/IylcHvdrRI

Schnellster Long-Squeeze seit 2016 im Yen gegen den Greenback an der Terminbörse. Der Yen korreliert normalerweise positiv mit US Anleihekursen auf Basis von Carry Trades. Insofern wundert das nicht so sehr. #USDJPY #CFTC #Forex #Futures https://t.co/pFZwoggKi2

In der Woche nach dem großen Verfall (Q1) können wir eine leichte historische Schwäche im #DowJones beobachten. In den vergangenen 33 Jahren schloss der $DJIA in 22 Fällen die Woche mit einer negativen Performance. #DAX zeigt auch eine leichte Schwäche am Mittag (-0,25%) https://t.co/FrOKIYS1jD

#EURCHF: Der Trade bietet auch jetzt noch ein passables CRV 👉https://t.co/tyf76jLXCC #EURCHF #CHF #Franken #Schweiz #Forex #Trading https://t.co/JmrfRk4JOM

Ich predige das ja immer, aber werde auch nicht müde zu zeigen wie wichtig ein Entry im #Trading ist, hier am Bsp. #EURUSD. Pullback als Entry-Chance bietet nicht nur voll genutztes Potential nach oben, sondern auch die Möglichkeit zur fast risikolosen Absicherung auf Break-Even https://t.co/pJctcrmyaY

Digital Fiat #Currencies on the way..... #BTC $BTC 👇 https://t.co/WcdDyt9kwX