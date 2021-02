Dax 30 IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long Dax 30 zum ersten Mal seit Feb 01, 2021 als Dax 30 in der Nähe von 13.680,40 gehandelt wurde.

#DAX Kassa Update. Warten wir weiter auf den Rebound. Der wird schon früh genug kommen. Es gibt keinen Grund FOMO in Richtung short zu verspüren mMn. Kurse steigen, Kurse fallen, sie steigen nämlich mindestens genauso oft, wie sie fallen. https://t.co/AEgbBf88Hr

Schätze der Markt sieht #Powell in einer Art Zwickmühle und erwartet daher nicht viel Veränderung nach der heutige Aussage. Tapern darf er nicht, zu dovish bleiben aber auch, weil im sonst die Inflation um die Ohren fliegt. #FED https://t.co/EFAoMC2k3P

#Heidelbergcement übertrifft Analystenerwartungen beim operativen Gewinn per 2020. $HEI #Aktien https://t.co/HEt3XIVNya

#Brent #WTI Im Atomstreit mit dem Westen demonstriert Irans oberster politischer und religiöser Führer Ajatollah Ali Chamenei Härte. Er behielt sich am Montag vor, Uran gegebenenfalls weit über den im internationalen Atomabkommen vereinbarten Grenzwert anzureichern. *Reuters

#LucidMotors geht in dem #SPAC Deal mit #ChurchillCapital an die #Börse. Geschätzter Wert 11,75 Mrd. USD. Alleine schon wegen dem Design würde ich in #LucidMotors investieren. Das Design von #Tesla hat mir noch nie gefallen. Bei sowas bin ich leider zu emotional. https://t.co/Mabc0T6X9P