EUR/GBP IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long EUR/GBP zum ersten Mal seit Jan 04, 2021 10:00 GMT als EUR/GBP in der Nähe von 0,90 gehandelt wurde.

Wenn ich mir den Sprung in den Realrenditen anschaue, dann wirds heikel mit Longs aus meiner Sicht. Auf rein charttechnischer Basis könnte man den Rebound spielen mMn aber diese Entwicklung spricht für wenig Erholungspotential. #XAUUSD https://t.co/8ixIOLWyNe

#Gold versucht sich an einem Rebound. Break-Even-Inflationsrate befindet sich weiter im Aufwärtstrend. Auch in 2012-13 stieg sie weiter in Richtung 2,50, der Goldpreis befand sich trotzdem bereits im Top-Bildungsprozess. Dennoch, heute sind die Realrenditen deutlicher im Minus. https://t.co/8PfNieZe08