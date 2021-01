Dow Jones IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long Dow Jones zum ersten Mal seit Nov 03, 2020 als Dow Jones in der Nähe von 27.674,70 gehandelt wurde.

#Kupfer - Saisonale Tradingidee. Der $HG_F Kurs erzielte im Durchschnitt im Zeitraum Jan - Apr in den vergangenen 30 Jahren eine Ø-Rendite von +4,7%. Charttechnisch könnte sich der Trend mit Ausbruch aus der Trading-Range fortsetzen. Nächstes Kursziel liegt dann bei $8341 #copper https://t.co/XmUq1FDTrc

1950-1970 USD ist nächster Widerstand, bevor es wieder in Richtung 2.000 gehen kann. #Gold #XAUUSD #GDX #GC_F #goldprice https://t.co/Xf70TULVI8

Und hier noch mal die US Realrenditen. Solange die BE-Inflationsrate steigt und die Realrenditen fallen, dürfte der Goldpreis mMn unterstützt bleiben. https://t.co/XXj0QVTmAl

#Gold vs. Break-Even Inflationsrate (Differenz zwischen inflationsgeschützten Anleiherenditen für 10 jährigen US Anleihen und den nicht inflationsgeschützten Renditen). Die Break-Even-Inflationsrate stellt die marktbasierten Erwartungen an die Inflation dar. #XAUUSD #Goldpreis https://t.co/XDedAktFXT