EUR/GBP IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long EUR/GBP zum ersten Mal seit Dez 18, 2020 als EUR/GBP in der Nähe von 0,91 gehandelt wurde.

In ons #Webinar presenteerden we het seizoensgebonden handelsidee in de #AEX en voerden het hypothetisch uit met een Turb024 van IG. In de periode 12/14 - 12/31 komt de $AEX uit op een gemiddeld rendement van +2,8% over de afgelopen 30 jaar. In 2020 hebben we +2,40% bereikt. https://t.co/7jCKMChbej