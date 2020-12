CAC 40 IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long CAC 40 zum ersten Mal seit Nov 04, 2020 als CAC 40 in der Nähe von 4.887,10 gehandelt wurde.

RT @DeItaone: AIRBNB INC CLASS A SHARES INDICATED TO OPEN AT $140 IN MARKET DEBUT VS IPO PRICE OF $68.00/CLASS A SHARE $ABNB

#EZB #EURUSD #DAX #Forextrading https://t.co/VZ6ZepedHJ

DAX, EUR/USD: EZB-Bazooka 2 zündet nicht 👉https://t.co/FnqV8HndZb #DAX #EURUSD #EZB @SalahBouhmidi @CHenke_IG @IGDeutschland @TimoEmden https://t.co/Ay4F1z76oS

"we will continue monitoring the #eurusd exchange rate" give us more, cmon #ecb

#DAX Update während #EZB Pressekonferenz https://t.co/Yjjx552XLe

Ik ben morgen live tijdens de lunchtijd met onsere Wekelijkse #MASTERCLASS @IGNederland : Vaccinbedrijven, $AEX, #goud, $BTC en #valuta met @RobbertM_IG Meld je hier aan: https://t.co/MjINNT3cuU https://t.co/pjjgEpSYGa

#EZB Maßnahmen bisher nicht so dovish wie der Markt erwartet hat. Rekalibrierung bereits vorhandener Maßnahmen, aber keine zusätzlichen, starken Lockerungen #DAX schwächer #EURUSD stabiler, im Großen und Ganzen aber noch neutral.

#Gold2020 #XAUUSD https://t.co/OlChEyXoB1

RT @inflation_guy: Core CPI +0.22%, higher than expected. y/y at 1.647%...rounded to 1.6%, but almost ticked up to 1.7%. But remember: let'…