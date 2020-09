Dax 30 IG Kundensentiment: Unsere Daten zeigen, dass Trader aktuell netto-long Dax 30 zum ersten Mal seit Sep 08, 2020 als Dax 30 in der Nähe von 12.883,80 gehandelt wurde.

Rohstoffe Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Gold: -2,03 % WTI Öl: -3,78 % Silber: -4,94 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/uSPmA5IRWK

#DAX daily Update https://t.co/2N0rU6XlxV

On what topic #powell has his speech now? #FED

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,96 %, während NZD/USD Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 71,27 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/HA9JEnEmfS

#DAX #Daytrading Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Am 1.Okt Für die kurzfristigen Trader. Das kostenlose #webinar für Intraday-Trading. Lerne worauf es im Day-to-Day Business ankommt. https://t.co/Yc27AoQuyf @SalahBouhmidi @DavidIusow @IGDeutschland #DAX30 #October

Rohstoffe Update: Gemäß 13:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Gold: -1,72 % WTI Öl: -3,05 % Silber: -3,84 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/8PdYR12fqw

#DAX - The sharp breakout from the #Bouhmidi bandwidth today illustrates the significant increase in #volatility. A nice #DayTrading signal. @DavidIusow @CHenke_IG @TimoEmden #DAX30 https://t.co/o3Qp6WES4M

Indizes Update: Gemäß 13:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: -1,45 % Dow Jones: -1,78 % FTSE 100: -3,03 % CAC 40: -3,10 % Dax 30: -3,46 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/iQCygYO9jX