Britisches Pfund: GBP/USD, GBP/JPY nach Brexit-Vorschlag am Scheidepunkt

GBP/USD und GBP/JPY – Chart und Analyse

Kursbewegung des Britischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar und dem Japanischen Yen

Pfund Sterling – korrigiert nach unten

Zu Monatsbeginn korrigierte das Währungspaar GBP/USD nach unten und bildete bei 1,2205 USD ein tieferes Tief. Auf ähnliche Weise wurde das Währungspaar GBP/JPY nach unten gehandelt und bildete bei 133,36 JPY ein tieferes Hoch.

Der Relative Strength Index (RSI) querte die Marke 50 auf dem Weg nach unten, was das Ende des Aufwärtsmomentum mit einem möglichen Beginn einer Abwärtstrendbewegung markiert.

GBP/USD-TAGESCHART (20. August 2017 bis 3. Oktober 2019) Verkleinert

GBP/USD-TAGESCHART (10. März bis 3. Oktober 2019) in Nahaufnahme

Mit Blick auf den Tageschart fällt auf, dass das Währungspaar GBP/USD am 25. September in eine tiefere Tradingzone von 1,2150-1,2360 USD gefallen ist. Jetzt steht es vor einem Test des unteren Endes dieser Spanne. Zu Monatsbeginn zögerten die Verkäufer nach einem Pullback über den 50-Tage-Durchschnitt.

Somit könnte ein Schluss über dem höheren Bereich der Zone das Währungspaar GBP/USD in Richtung 1.2550 USD anschieben. Dennoch müssen der tägliche und wöchentliche Widerstand, die auf dem Chart (Nahaufnahme) unterstrichen sind, genau beobachtet werden. Auf dem Chart finden Sie mehr Informationen zu wichtigen Niveaus bei einer weiteren bullischen Bewegung.

Andererseits wäre ein Schluss unter dem 50-Tage-Durchschnitt ein bärisches Signal. Weiterhin könnte es unter dem unteren Ende der Zone zu einem Trading des Währungspaares GBP/USD in Richtung 1,1800 USD kommen. Es wird sich aber dennoch lohnen, die wöchentlichen Unterstützungsniveaus, die auf dem Chart unterstrichen sind, zu beobachten.

GBP/JPY-TAGESCHART (4. Januar 2017 bis 3. Oktober 2019) Verkleinert

GBP/JPY-TAGESCHART (24. Mai bis 3. Oktober 2019)

Aus dem Tageschart lässt sich entnehmen, dass das Währungspaar GBP/JPY am 25. September in eine tiefere Tradingzone gefallen ist, da der Kurs in Richtung des unteren Endes der derzeitigen Tradingzone 130,90 JPY bis 133,40 JPY nachgegeben hat, wie in unserem letzten Update diskutiert.

Wenn die Verkäufer die Unterstützungszone (zwischen dem 50-Tage-Durchschnitt und 130,84 JPY) also geklärt haben, dann könnte ein Schluss unter 130,84 JPY das Währungspaar GBP/JPY in Richtung des Bereichs 129,00 JPY bis 128,80 JPY drücken. Verkäufer sollten aber genau auf die auf dem Chart (Nahaufnahme) markierten wöchentlichen Unterstützungsniveaus achten.

Andererseits könnte sich die derzeitige Richtung umkehren, falls der Unterstützungsbereich nicht geklärt wird, und das Währungspaar GBP/JPY könnte in Richtung des oberen Endes der Zone laufen. In dem Chart erfahren Sie mehr über höhere Tradingzone(n) mit kritischen Niveaus, die bei einer weiteren bullischen Bewegung zu berücksichtigen sind.

Von: Mahmoud Alkudsi

Bitte zögern Sie nicht, mich auf Twitter zu kontaktieren: @Malkudsi