Brexit und May-Rücktritt Chaos: GBP/USD-Kurs stürzt weiter ab

Britisches Pfund (GBP): Kurs, Chart und Analyse

Die britische Premierministerin Theresa May scheint sich zu weigern, die Nr. 10 zu verlassen oder einen Rücktritt überhaupt in Erwägung zu ziehen. Dadurch wird die Politik Großbritanniens zu einem Possenspiel und das Pfund Sterling ist in den Devisenmärkten wie am Boden zerstört. Die angesehene „Leader of the House“ Andrea Leadsom, trat gestern Abend zurück. Grund war Premierministerin Mays neuester Gesetzesentwurf für den Brexit. Dies führte zu Besorgnis, weitere Rücktritte könnten Premierministerin völlig isolieren. Einige Zeitungen bringen Meldungen, dass Premierministerin May sich am Mittwoch weigerte, drei führende konservative Minister zu treffen, die Gespräche über das „neue Abkommen“ forderten.

Es gab auch erneute Gerüchte, dass die britische Premierministerin morgen (Freitag) zurücktreten werde. Aber es kann noch nichts als gegeben hingenommen werden. Es heißt auch, dass der 1922 Ausschuss Premierministerin May bis Freitag gegeben habe, um ihren Rücktritt einzureichen. Ansonsten werde man das Ergebnis einer geheimen Abstimmung bekanntgeben, die am Mittwoch durchgeführt wurde. Das Ergebnis der Abstimmung, ob ein weiteres Mal die Vertrauensfrage gestellt werden soll, ist versiegelt.

GBP/USD aufgrund der Brexit-Auswirkungen am Boden – Ist dies das Ende für Premierministerin May?

Obwohl der Brexit nichts Neues ist und schon lange in dem Kurs des Pfund Sterlings Berücksichtigung findet, könnte das jüngste politische Chaos dazu führen, dass es orientierungslos treibt und Anleger sich aus dem Britischen Pfund zurückziehen. Das Währungspaar GBP/USD berührt jetzt 1,2600 USD, den niedrigsten Stand seit Anfang Januar, und könnte möglicherweise einen Lauf auf das „Spitzen-Tief“ vom 2. Januar bei 1,2435 USD verzeichnen. Das Währungspaar GBP/USD scheint nicht viel Unterstützung zu haben, obwohl der CCI-Indikator das Paar als überverkauft ausweist. Der Chart zeigt jetzt 15 Bären-Kerzen in einer Reihe – mit Ausnahme der Wochenend-Kerze vom 12. Mai – und dies bekräftigt die Überzeugung, dass das Währungspaar GBP/USD zurücklaufen könnte, falls – und dies ist ein großes Falls – Premierministerin May in Kürze ihren Rücktritt einreicht und so zumindest eine Ebene politischen Risikos beseitigt.

GBP/USD-Tageschart (August 2018 bis 23. Mai 2019)

