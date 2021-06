#EIA Short Term Energy Outlook (#STEO) 🛢️ 2021 Angebot: 96,86 MB/d vs 96,72 MB/d (Mai) Nachfrage: 97,67 MB/d vs zuvor 97,68 MB/d (Mai) 2022 Angebot: 101,82 MB/d vs 101,38 MB/d (Mai) Nachfrage: 101,31 MB/d vs 101,42 MB/d (Mai) #Brent #WTI #Crudeoil $USO $UKO