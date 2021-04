Daily DAX Prognose: Es hatte etwas zu bedeuten

Ein paar #Earnings von gestern $AMZN EPS: $15.79 vs $9.54 est Rev: $108.52B, +44% YoY $TWTR (enttäuscht mit Ausblick für Q2) EPS: $0.16 vs $0.14 est Rev: $1.04B, +28% YoY $FSLR EPS: $1,96 vs. $1,03 est Rev: $ 803M vs $ 785M est