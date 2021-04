Daily DAX Prognose: Es geht holprig vorwärts

Aktien Mittwoch: DAX30 CFD: +0,26 %, DAX Kassa +0,28 % (15.292), S&P 500 Kassa -0,08 % (4.183)

Aktien Donnerstag Asien: SCI +0,17 %, HSI +0,62 %, Nikkei +0,21%, Kospi +0,21 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 154,9 (160,6), vollständig geimpft: 7,4 % (7,3 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 113,7 (116,9), vollständig geimpft: 29,5 % (29,1 %)

Daten, Events und Earnings heute

DE Arbeitslosenzahlen Apr

EU Kredite, Geldmenge

DE VPI Apr

USA BIP Q1

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA schwebende Hausverkäufe Mrz

Mastercard, Comcast, Merck & Co, McDondalds, Caterpillar, Amazon, Gilead Sciences, NIO, Atlassian, Twitter, First Solar, Glencore, Kraft Heinz

Airbus Group, BASF, Nokia, Nemetschek, Lufthansa, Fuchs Petrolub, Fielmann AG, Aixtron, KUKA, Drägerwerk, Klöckner, TAKKT, Vossloh, Baader Bank,

Aktien in Europa, speziell der DAX, konnten gestern positiv abschließen. Die Wall Street war sich hingegen über die Aussagen der FED nicht ganz sicher. Diese hat ihren Ton, was die Konjunkturentwicklung angeht, im Rahmen des Statements deutlich zum Positiven verändert, doch blieb weiterhin beim Status Quo, was die Geldpolitik angeht.

Das führte im Nachhinein zu der Wiederaufnahme des schwachen US Dollar-Trends und damit einer Erholung im EUR/USD und in Gold. Doch Aktien könnten sich dennoch ebenso zumindest stabil halten. Heute steht das US BIP per Q1 an und Zahlen deutlich über den Erwartungen könnten für weitere Impulse sorgen, neben dem Schwall an weiterhin anstehenden Quartalsberichten. Gestern hatten Facebook und Apple die Analysteneinschätzungen übertreffen können. Die Aktien performten nachbörslich positiv.

DAX Prognose Charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte der DAX vorerst weiter über die 15.300 klettern, doch die Kletterpartie gestaltet sich weiterhin holprig. Bullische Schübe werden immer wieder durch Bären an bestimmten Marken gekontert. Die 15.400 Punkte Zone bleibt weiterhin das erste kurzfristige Ziel. Nach unten hin wird nun die Kurszone um 15.220-240 Punkte als Support wichtig, siehe Chart auf 4 Stunden-Basis unten.

DAX CFD auf 4 Stunden-Basis

Quelle: DailyFX, IG

