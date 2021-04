Daily DAX 30 Prognose: Korrektur im Trend

Aktien Montag: DAX CFD: -0,68 %, DAX Kassa -0,59 % (15.368), S&P 500 Kassa -0,53 % (4.163)

Aktien Dienstag Asien: SCI +0,29 %, HSI +0,00 %, Nikkei -2,04 %, Kospi +0,33 %

Dax 30 Gemischt Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% 0% 0% Wöchentlich -20% 7% 0%

DAX 30 Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 162,4 (165,3), vollständig geimpft: 6,6 % (6,5 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 142,6 (144), vollständig geimpft: 25,7 % (25,4 %)

Daten und Events heute

China PBOC Loan Prime Rate

GB Arbeitsmarktdaten / Durchschnittseinkommen

DE EPI Mrz

USA API Bestandsdaten

J&J, Procter&Gamble, Abbot Lab, Phillip Morris, Lockheed, Silvergate, Netflix, Intuitive Surgical

Aktien hierzulande mussten am Montag vorerst korrigieren. Steigende Inzidenzen am Wochenende, sich fortsetzende Restriktionen belasteten. Zudem stieg der Euro gegen den Greenback auf über 1,2030, was die Korrektur ein wenig mit anschob. Der Wochenbeginn nach einem Verfallstag an den Terminbörsen ist ebenso prädestiniert für erste Gewinnmitnahmen, sofern es zuvor zu starken Zugewinnen kam.

An der Wall Street konnte es hingegen durchaus etwas stärker in der Erholung zum Handelsschluss gehen. Zahlen von IBM und Harley Davidson überzeugten, United Airlines verzeichnete einen kleineren Verlust als erwartet. Analysten hoben im Vorhinein der heute anstehenden Netflix-Zahlen die Prognosen an, sodass die Aktie zu den guten Performern gehörte.

An der Konjunkturdatenfront wird’s weiterhin eher ruhig zugehen. Es stehen lediglich Zahlen zu den deutschen Erzeugerpreisen an sowie die API Bestandsdaten aus den USA. Für GB ist diese Woche weiterhin relevant, heute mit wichtigen Arbeitsmarktdaten.

Das britische Pfund kann sich in dieser Woche weiter erholen und notiert heute Morgen bereits leicht über der 1,40er Marke. Wir haben die Erholung vor einigen Woche hier im Blog erwartet und teilweise mit gehandelt (GBP/USD: Erwartete Erholung gestartet?).

DAX 30 Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der DAX in seiner Korrektur gestern nachbörslich bereits an einem starken Support angekommen. Dieser umfasst eine Kursbereich zwischen 15.300-15.350 Punkte. Ab hier findet nun berechtigterweise eine Erholung statt, die sich aber noch nicht ganz durchsetzen konnte. Kurse über 15.400 Punkte könnten eine Ende der Korrektur signalisieren. Kurse unterhalb von 15.300 Punkten auf tiefere Kurse hindeuten.

DAX 30 CFD auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG, DailyFX

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX 30 in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

