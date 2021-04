Daily DAX Prognose: Auf ein Neues

Aktien Donnerstag: DAX CFD: +0,69 %, DAX Kassa +0,33 % (15.255), S&P 500 Kassa +1,11 % (4.170)

Aktien Freitag Asien: SCI +0,46 %, HSI +0,05 %, Nikkei +0,01 %, Kospi +0,00 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 160,1 (160,1), vollständig geimpft: 6,3 % (6,2 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 150,8 (150,6), vollständig geimpft: 23,6 % (23,1 %)

Daten und Events Dienstag

China BIP Q1

China Industrieproduktion / Einzelhandelsumsätze / AQ Mrz

DE Auto-Zulassungen Mrz

CHF EPI Mrz

EU VPI Mrz

EU Handelsbilanz Feb

EU Treffen der Euro Gruppe

USA Baugenehmigungen/Beginne Mrz

USA Uni Michigan Konsumentenerwartungen/Verbrauchervertrauen Apr

Morgan Stanley, Bank of NY Mellon

Europäische Aktien konnten sich am Donnerstag wieder stärker erholen. Positive Unternehmens-News (z.B. SAP und heute Morgen Daimler) stützen Erwartungen an positive Quartalszahlen. Unterstützt wird das Ganze durch eine stabile Wall Street. Diese konnte gestern ihre Zugewinne ausbauen, nicht nur auf Basis von Quartalsberichten, sondern durchwegs positiven Konjunkturdaten.

Sowohl die Einzelhandelsumsätze, als auch der Philly FED Herstellungsindex lagen per März deutlich über den Erwartungen. Die Industrieproduktion hat ein wenig enttäuscht. Hingegen lagen die Anträge auf Arbeitslosenhilfe per letzte Woche nicht mehr so hoch wie in den Wochen zuvor.

Heute Morgen haben chinesische Daten, bis auf die Einzelhandelsumsätze und Anlageinvestitionen die Erwartungen leider nicht treffen können. Das BIP per Q1 stieg lediglich um 0,6 % bei einer Erwartung von 1,5 % QoQ. Die Industrieproduktion mit 14,1 % ebenfalls per März unter den Erwartungen. Anlageinvestitionen lagen leicht über dem Konsens.

Dax 30 Gemischt Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 3% 4% 4% Wöchentlich 11% 1% 4%

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der DAX noch nicht aus dem Gröbsten. Wie der Kassa-Chart unten deutlich macht, konnte er sich zwar innerhalb der Konsolidierung wieder deutlich vorarbeiten und testet sogar heute Morgen den oberen Rand dieser, doch den Ausbruch und die Wiederaufnahme des Trends bleibt er noch schuldig. Eventuell kann dieser heute erfolgen. Heute ist übrigens kleiner Verfallstag an den Terminbörsen.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: