Daily DAX Prognose: Er will das Gap zu machen

Mögliches Short-Setup? Könnte auch Konsolidierung sein. Kurz vor 1,20 ist zumindest leichtes Korrekturpotential dennoch nicht auszuschließen mMn. Wie immer gilt, ein Setup muss sicht erst bestätigen. Nur weil ich darauf hinweise, ist es nicht direkt ein Trade! #EURUSD https://t.co/3FpHhabxys

I am often asked for technical analysis on interesting #Cryptos - Here is an analysis on #KuCoin - Feel free to send me ur requests. Technical analysis is the tool for trading #cryptocurrencies. $KCS is stuck in a bullish flag. A breakout would put the price target up to $24. https://t.co/RUpCfDZ2FA

#TROY - The RSI must sustainably regain the critical barrier at 48.5. If this happens , the rally could continue. On the downside, the MA-200 and the trend line are currently also supporting. These two levels must not fall, otherwise the trend will reverse. $TROY #CryptoNews https://t.co/BwCvQiRN68

#Bitcoin bei 65.000 Dollar - Die Risiken & Gefahren des #CoinbaseIPO 👉https://t.co/UQqtvmLTwM #BTCUSD #Coinbase #Kryptowaehrung #Blockchain @TimoEmden https://t.co/k07V6p0Oac

Blijf dagelijks op de hoogte en haal inspiratie uit onze trading ideeën. Of het nu #Forex, #Aandelen , #crypto of #grondstoffen is, voor iedereen is er altijd iets. Meld je hier gratis aan: https://t.co/AQbNkG4cRF #Beurs #BP5 #Beleggen #Trading https://t.co/YHRZiL7AQG

#Gold https://t.co/2kbHuIiBZp

Goldpreis: Korrelierende Bewegung mit fallendem USD und sinkenden Renditen 👉https://t.co/l8mxtrGgH8 #Gold #Goldpreis #XAUUSD $GDL special thanks @margaretyjy and @mertvesting https://t.co/oYEEHUTnWl

#Solana - Since early April, $SOL has been in a trading range between $25 - $29. A breakout on the upside would activate the next price target at $33. Moving averages and the RSI also support the upward trend right now. #cryptocurrencies #Crypto https://t.co/AvIHVGzHQr

TG1 erfolgt. Stop auf Einstand. #Forex https://t.co/HuLTxtx2nC https://t.co/AgYtAIMAHf