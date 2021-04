Weekly DAX Prognose: Geht den Bullen die Puste aus?

Aktien Freitag: DAX CFD: +0,11 %, DAX Kassa +0,21 % (15.234), S&P 500 Kassa +0,77 % (4.129)

Aktien Montag Asien: SCI -0,87 %, HSI -0,98 % %, Nikkei -0,51 %, Kospi +0,09 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 136,4 (110,4), vollständig geimpft: 5,9 % (5,7 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 144,7 (139,4), vollständig geimpft: 21,9 % (19,9 %)

Daten und Events in dieser Woche

Quelle: DailyFX

Aktienmärkte hierzulande konsolidieren vorerst weiter. Mit Hilfe einer stabilen WallStreet konnte der DAX sich zwar ebenfalls festigen, doch zum Handelsschluss zeigt sich die Range wieder intakt. Anleiherenditen haben sich ebenfalls etwas normalisiert.

In dieser Woche stehen vor allem einige Konjunkturdaten (siehe oben) an sowie beginnt die US Earnings-Saison. (US Aktien: Berichtssaison Ausblick). Insbesondere für die US Konjunkturdaten wird die weitere Erholung erwartet, sowohl auf Basis der Wiedereröffnung als auch auf Basis des letzten Stimulus-Pakets.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konsolidiert der DAX. Doch er konnte einige höhere Tiefs auf kurzfristiger Basis in der Range etablieren. Das ist vorerst ein gutes Zeichen. Doch ausgestanden scheint es noch nicht. Der Chart auf Kassa-Basis zeigt, dass ein Support in etwa bei 15.175 Punkten liegt. Für heute wäre es positiv, wenn wir den Kassa-Schlusskurs von Freitag bei 15.234 Punkten überwinden.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: