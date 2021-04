Daily DAX Prognose: Konsolidierung noch nicht vorbei

Aktien Donnerstag: DAX CFD: -0,01 %, DAX Kassa +0,17 % (15.203), S&P 500 Kassa +0,42 % (4.097)

Aktien Freitag Asien: SCI -0,74 %, HSI -0,72 % %, Nikkei +0,51 %, Kospi -0,10 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 110,4 (105,7), vollständig geimpft: 5,7 % (5,6 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 139,4 (137), vollständig geimpft: 19,9 % (19,4 %)

Daten und Events heute

Fr:

China VPI Mrz

CHF AQ Mrz

DE Handelsbilanz Feb

USA EPI Mrz

IWF Sitzung

USA WSDAE-Bericht

Aktienmärkte konnten sich mit Hilfe der Wall Street am Nachmittag am Donnerstag etwas erholen. US Technologiewerte schoben an. Die US Treasury Rendite stieg nicht weiter. Dennoch, DAX & Co. konsolidieren hierzulande vorerst weiter.

Das EZB Protokoll zeigte, dass die Zentralbank die PEPP Käufe zuletzt aufgrund der steigenden Renditen beschleunigt hatte, sich aber ähnlich wie die FED nun auf höhere Renditen eingestellt hat und erst, wenn diese aus anderen Gründen steigen würden als der Aussicht auf eine Konjunkturerholung, würde man reagieren. Der EUR/USD konnte teilweise davon profitieren.

An der Konjunkturdatenfront verzeichneten die Arbeitslosenanträge in den USA per letzte Woche einen stärkeren Anstieg als erwartet. Heute steht nicht mehr viel an, was zu Impulse beitragen könnte. FED Powell hat in seiner Rede auf der IWF-Tagung erneut an seinem Kurs der lockeren Geldpolitik festgehalten.

Der Goldpreis konnte weiter zulegen, zum einen aufgrund eines schwächeren US Dollars. Womöglich aber auch teilweise aufgrund der Spannungen rund um die Ukraine. Die USA wollen nun ihre Militär-Präsenz am schwarzen Meer aufstocken und haben Kriegsschiffe ausgesendet, wie es aus Medienberichten hieß.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konsolidiert der DAX weiterhin. Es ist also noch nicht ganz ausgestanden. Setzt der Index sein Muster der aktuellen Woche fort, könnte er heute auch wieder zur Schwäche tendieren. Wichtige Marken kurzfristig sind nach oben: 15.250, nach unten 15.150 Punkte. Der Schlusskurs vom 01.04. bei 15.107 Punkten bildet weiterhin das Gap ab und dürfte ebenso relevant sein.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

Dax 30 Gemischt Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -6% 1% -1% Wöchentlich 118% -4% 15%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: