Daily DAX Prognose: Mögliches Tief in Sicht?

Aktien Mittwoch: DAX CFD: + 0,16 %, DAX Kassa -0,24 % (15.176), S&P 500 Kassa +0,15 % (4.080)

Aktien Donnerstag Asien: SCI +0,19 %, HSI +0,83 % %, Nikkei -0,33 %, Kospi -0,08 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 105,7 (110), vollständig geimpft: 5,6 % (5,5 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 137 (136,8), vollständig geimpft: 19,4 % (19 %)

Daten und Events heute

Do:

DE Auftragseingang in der Industrie Feb

DE Markit EMI Bauwesen Mrz

EU EZB Protokoll

USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe

USA FED Powell Rede auf der IWF Tagung (18:00 )

USA FED Kashkari Rede (20:00)

Die Konsolidierung hielt im DAX am Mittwoch größtenteils an. Erst nachbörslich konnte der Index sich ab zirka 15.160 Punkten stabilisieren. An der Konjunkturdatenfront fiel die zweite Revision der Einkaufsmanagerindizes leicht über den Erwartungen aus. Das FOMC Protokoll signalisierte kaum etwas Neues, bestätigte aber, dass die FED an der lockeren Geldpolitik festhalten will.

Die Wall Street reagierte mit leichter Stabilität darauf. Die Anleiherendite für Treasuries fiel auf 1,65 % und könnte ebenso gestützt haben. Heute wurden bereits Daten zum Auftragseingang in Deutschland per Februar präsentiert. Diese fielen mit 1,2 % im Rahmen der Erwartungen aus.

Im Fokus steht das EZB Protokoll sowie die Rede von Jerome Powell auf der IWF Tagung heute Abend. Die EZB hat gestern ihren Bericht zu den Anleihekäufen vorgelegt. Diese wurden im März um 23 % gegenüber Februar hochgefahren, was aber nicht neu ist, da die Zentralbank die Daten wöchentlich publiziert. Das heutige Protokoll wird eventuell in dieser Hinsicht ebenfalls einige Dinge beinhalten.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet korrigiert der DAX den starken Schub, der sich um Ostern hin ereignete. Die Price Action auf kurzfristiger Basis suggeriert, dass Verkäufe nicht stark sind, sondern die Käufe ausbleiben. Langfristig befinden wir uns über wichtigen Unterstützungen. Eine erste relevante befindet sich bei zirka 15.100 Punkten.

Dort wäre das Kassa-Gap geschlossen. Gestern konnte der DAX nachbörslich den ersten Erholungsversuch starten. Im Kassa heute Morgen hat er damit über der Korrekturtrendlinie eröffnet. Kann er über dieser Trendlinie bleiben, wäre es positiv.

DAX Kassa auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

