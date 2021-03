Daily DAX Prognose: Bärenfalle par excellence?

Aktien Donnerstag: DAX CFD: +0,95 %, DAX Kassa +0,08 % (14.621), S&P 500 Kassa +0,52 % (3.910)

Aktien Freitag Asien: SCI +1,73 %, HSI +1,78 %, Nikkei +1,56 %, Kospi +0,96 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 119,1 (113,3), vollständig geimpft: 4,3 % (4,2 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 121,9 (113,2), vollständig geimpft: 14,3 % (14 %)

Aktien brachen kurz nach Eröffnung der Wall Street vorerst ein, nur um eine Art Bärenfalle zu generieren. Denn schon kurz danach ging es an wichtigen Supportzonen mit Hilfe eines Short-Squeeze weiter aufwärts. Genaue Gründe dafür gab es nicht, aber einige positive Aussagen von Politikern könnten zur Erholung beigetragen haben.

So gab US Präsident Biden eine Pressekonferenz in der er bekannt gab, dass er das Kaufvolumen der Impfdosen verdoppeln möchte. Hierzulande bestätigte EZB Direktorin Isabel Schnabel, dass man das Anleihekaufprogramm solange justieren wird, wie notwendig. Eine Art „Whatever It Takes“ Rede nach Art des ehemaligen EZB Präsidenten Mario Draghi?

An der Konjunkturdatenfront wurden die endgültigen Daten für das US BIP per Q4 nach oben revidiert und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen weniger als erwartet. Heute steht der Ifo-Geschäftsklimaindex an, für den ein steigender Wert erwartet wird. Darüber hinaus wird aus den USA die PCE Kernrate, das Inflationsmaß der FED präsentiert sowie das Uni Michigan Verbrauchervertrauen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der DAX gestern nachbörslich und auch heute vorbörslich weiter gestiegen und hat die 14.600 Punkte Zone überwunden. Die 14.690-700 Punkte-Zone stellt aktuell eine kurzfristig relevante Support-Zone dar.

Kann sich der Index im Kassa-Handel darüber halten, wäre es positiv für den aktuell noch intakten Impuls. Darunter könnte die impulsive Bewegung eventuell weiter korrigiert werden. Support-Zonen siehe Chart. Nach oben hin sehen wir den nächsten Widerstand bei 14.750 Punkten.

DAX CFD auf 30 Minutenbasis

Quelle: DailyFX, IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO ZERTIFIKATEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Short Turbo-Zertifikate interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Long-Turbos im Blick behalten.

Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

