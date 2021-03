Daily DAX Prognose: Wir warten

Aktien Mittwoch: DAX CFD: -0,43 %, DAX Kassa +0,35 % (14.610), S&P 500 Kassa -0,55 % (3.889)

Aktien Donnerstag Asien: SCI +0,29 %, HSI +0,14 %, Nikkei +1,33 %, Kospi +0,35 %

DAX Prognose fundamental

Covid19 Fallzahlen und Impfstatus (Daten: RKI, ZDF, Bloomberg)

Deutschland: 7 Tage Inzidenz: 113,3 (108,1), vollständig geimpft: 4,2 % (4,1 %)

USA: 7 Tage Inzidenz: 113,2 (113), vollständig geimpft: 14 % (13,7 %)

Es ging für Aktien kaum vom Fleck am Mittwoch. Die Wall Street outperformte zwar zunächst leicht, doch auch diese schwächelte wieder in der zweiten Hälfte der US Session. Dabei stiegen die US Renditen für Anleihen nicht weiter, sondern korrigierten. Die Stimmung der Aktienanleger scheint von den steigenden Inzidenzwerten ein wenig getrübt.

An der Konjunkturdatenfront fielen die Einkaufsmanagerindizes größtenteils über den Erwartungen aus. Der EMI für das Dienstleistungsgewerbe fiel in Deutschland per März leicht über 50 Punkten aus und signalisiert damit wieder Wachstum. In Anbetracht der anstehenden Verlängerung des Lockdowns bis Mitte April, haben diese Daten nur einen kurzfristig positiven Impuls mit sich gebracht.

Der EUR/USD wird durch den EU Lockdown deutlich belastet und verlor gestern auf 1,18 USD. Der Goldpreis blieb stabil, da die Nominal-Renditen vorerst nicht weiter gestiegen waren. Der Ölpreis stabilisierte sich zwar aufgrund der Blockade im Suez-Kanal, doch die Daten der EIA gewähren kaum Gründe für die Nachhaltigkeit der Erholung. Rohöl-, Benzin- und Destillatbestände sind per letzte Woche weiter gestiegen.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet gibt es im DAX im Vergleich zu gestern keine gravierende Veränderung. Der Index konsolidiert zwischen 14.525-14.600 Punkten. Ein kurzfristiger Ausbruchsversuch im nachbörslichen Handel wurde durch die schwache WallStreet abgewürgt. Damit bleibt abzuwarten, ob die Korrektur sich unterhalb der Range fortsetzt oder oberhalb davon beendet wird.

DAX CFD auf 30 Minutenbasis

Quelle: DailyFX, IG

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 7% -6% -3% Wöchentlich 52% -14% -3%

